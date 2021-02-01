Кандидат в премьер-министры намерен возродить министерство энергетики

В Кыргызстане вновь будет создано Министерство энергетики. Об этом сегодня в ходе заседания коалиции большинства сказал кандидат на пост главы правительства Улукбек Марипов.

Он отметил, что сейчас в республике работают девять энергокомпаний, у каждой из которых большие расходы. Марипов уверен, что у этих компаний есть резерв до 2 млрд сомов, который освободится при эффективном управлении.

Улукбек Марипов добавил, что будет отдельно рассмотрен вопрос будущей работы Национального энергохолдинга, который объединяет энергокомпании с государственной долей участия.

Отметим, Министерство энергетики и промышленности было расформировано несколько лет назад. Его функции были разделены между Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования и Национальным энергохолдингом.