На Нургазы Анаркулова пожаловался Болотбек Тиллебаев?

Стало известно, кто именно обратился с жалобой в АКС ГКНБ на заведующего отделом информационной политики аппарата президента КР Нургазы Анаркулова. По данным соцсетей, он, якобы, вымогал взятку у Болотбека Тиллебаева. Последний, напомним, баллотировался на должность генерального директора ОТРК. При этом, о какой сумме идет речь, неизвестно.

Удастся ли следствию доказать вину Анаркулова, пока неизвестно, но не исключено, что дело развалится на первоначальной стадии, так как доказать вымогательство крайне сложно. По крайней мере, необходимы неопровержимые доказательства, свидетели, видео или аудиозаписи.

Напомним, по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере был задержан заведующий отделом информационной политики Аппарата президента Кыргызстана Нургазы Анаркулов.