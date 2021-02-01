АКС ГКНБ пресекла контрабанду телевизоров на 15 млн сомов

АКС ГКНБ пресекла контрабанду крупной партии товаров из-за рубежа, сообщает пресс-служба ведомства.

Антикоррупционной службой ГКНБ КР совместно с Государственной таможенной службой КР пресечена контрабанда крупной партии товаров в виде телевизоров зарубежного производства.

Установлено, что со стороны отдельных участников внешнеэкономической деятельности, в частности одной из ОсОО, был организован незаконный ввоз товаров железнодорожным транспортом на территорию Кыргызской Республики.

"29 января 2021 года на железнодорожную станцию "Аламедин" ГП "НК "Кыргыз темир жолу" прибыли контейнеры с грузом из-за рубежа, где в

государственной таможенной декларации было заявлено 90 телевизоров. Однако, в ходе организации досмотра груза выявлены незадекларированные телевизоры в количестве 4 056 штук", - говорится в сообщении.

В результате противоправной деятельности указанной компании, государству нанесен ущерб порядка 15 млн сомов.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП.

Ведется следствие.

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