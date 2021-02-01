SOS! На спасение жизни маленькой Аруузат осталось всего 5 недель

На спасение жизни Аруузат Ташматовой осталось всего 5 недель! Родители малышки просят неравнодушных граждан откликнуться на просьбу о сборе средств.
У Аруузат Ташматовой смертельное генетическое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Лечение состоит в препарате Золгесма (Zolgesma), самого дорогого лекарства в мире. И сделать спасительный укол нужно до достижения 2-летнего возраста.
Стоимость препарата просто космическая - 2 382 200 долларов.
"Я молю вас о помощи! Прошу спасите нашу дочь Аруузат. Времени остаётся катастрофически мало. 18 марта Аруузат будет уже 2 года... Нужно собрать 2,3 млн $ на самое дорогое лекарство в мире, если 1 млн человек даст по 2$, то мы закроем сбор, нас в стране 6 млн. Значит собрать реально. Надежда на неравнодушных, сочувствующих людей, их у нас много", - обращается мама девочки Жылдыз Ташматова.
Помочь Аруузат можно перечислив любую посильную вам сумму на реквизиты ниже:
Реквизиты:
MBank 0707724416
О! Деньги 0707 72 44 16
Элсом 0707724416
ОПТИМА БАНК - 4169 5853 4524 5996 Ташматова Жылдыз
Demir bank 4215 8901 1686 3694
Внешний номер счета: 1180000121948004
Владелец счета: БАКАЙ ТАШМАТОВИЧ ТАШМАТОВ
KICB Элкарт 9417018596205724
Kaspi Bank:
Для физ.лиц номер карты: 5169 4931 0759 7018. Либо по номеру телефона +77022860058 (Танкиева Алтынай Манасовна)
Сбербанк:+7 926 723-23-49(Эрлан Токтогулов)
4817 7602 5975 0325 ERLAN TOKTOGULOV
Счёт для Турции: 5170 4143 5521 7767 ALBINA MUNDUSPEKOVA.