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"Большой Алтай" изучил материалы по тюркологии из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Научно-образовательный центр "Большой Алтай" (город Барнаул, Алтайский край РФ) посчитал количество исследовательских материалов об истории, языке и традициях тюркских народов. И через обзор медиарынков Алтайского региона России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Монголии постарался выявить заинтересованность СМИ в тюркологии, к культуре и истории тюркских народов.

Исследование охватило медиаресурсы этих стран в период с 1 октября 2019-го по 1 октября 2020-го года.

Информационно-аналитический бюллетень "Тюрко-монгольский мир в медиапространстве Большого Алтая" подготовлен на основе материалов, полученных при помощи сервиса "Медиалогия".

В исследовательском труде приводятся примеры научных публикаций, представлены скриншоты материалов, выпущенных в интернет-изданиях, вырезки из газет, фотоматериалы, графические показатели, а также подборки лучших информационных поводов по заданной тематике.

Согласно анализу, за указанный срок термин "тюркология" упоминался в СМИ свыше 1200 раз. При этом львиная доля таких материалов пришлась на интернет-издания (87 . Среди же традиционных СМИ этот термин относительно часто упоминали газеты и информационные агентства (более 5 % от общего числа публикаций). Зато на телевидении, радио и в журналах "тюркология" в повестке и вовсе практически отсутствовала.

Наибольшее количество публикаций по теме размещено в СМИ России (1006 упоминаний), в СМИ Казахстана было 183, в Кыргызстане - 22 публикации.

В СМИ наибольшее отражение нашли материалы, относящиеся к научным публикациям (778 сообщений, 64 , в категории "власть" тюркская тема поднималась 289 раз (24 % всех публикаций), прочие темы (191 публикация, 16 , а также вопросы культуры и искусства (105 публикаций) и общественные темы (91 публикация).

Материалы по теме "алтаистика" также публикуются в основном в Интернет-СМИ (более 85 % всех сообщений). Газеты поднимают тему алтаистики чаще, чем тюркологии (12 % от общего числа публикаций). Небольшой процент упоминаний также числится за информагентствами (2 и телевидением (менее одного процента). Журналы и радио данную тему не освещали.

Подавляющее число материалов по теме публиковалось в российских СМИ (704 упоминаний), на втором месте – СМИ Казахстана (85 публикаций), в Кыргызстане алтаистика упоминалась единично (10 публикаций).


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URL: https://www.vb.kg/396822
Теги:
Россия, СМИ
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