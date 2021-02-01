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КР и ЦА, как точки влияния. Госдеп активизирует "рекомендательную" политику

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- Азиз Осмонов
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После вывода из Кыргызстана американской военной базы "Ганси" у многих граждан страны и других государств появилась уверенность, что США потеряли интерес к нашей республике. Давала такую уверенность и политика уже экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Внешнеполитическая деятельность отходила на второй план, уступая место внутренней политике США. С приходом новой администрации повестка дня кардинально сменилась. Новый президент Америки Джозеф Байден направил свой взгляд в сторону внешнего мира – Европы и Центральной Азии. Только этот факт говорит о том, что вмешательство США в политику независимых государств не только продолжится, но и начнет заметно нарастать.

Тем более, что недавно стало известно, что власти США выделили 600 млн долларов на "противодействие влиянию России и Китая в мире". А значит, в скором времени, получившие заветные суммы НПО и НКО, начнут заявлять о различных нарушениях и грозить митингами.

Стоит напомнить, что похожий сценарий уж апробировался на осенних выборах в ЖК. Не обошлось без подобных, но более робких шагов и на прошедших досрочных выборах президента страны. Особый интерес зарубежные организации и Госдеп проявляют к референдуму и поправкам в Конституцию КР. Ведь это возможность оказывать прямое влияние на дальнейшие политические процессы в стране и даже на внешнеполитический курс.

Западные игроки намеревались поставить "своих" людей во власть еще на осенних выборах в ЖК. Там приверженцами американской демократии были: представители партии "Реформа", ряд кандидатов партии "Бир Бол" и "Ата Мекен". На выборах главы КР: Равшан Джеенбеков, Клара Сооронкулова, Каныбек Иманалиев. Но попытка провалилась. Теперь основная ставка делается на парламентские выборы и поправки в Основной закон.

Еще до референдума по форме правления в КР, посол США Дональд Лу выставил нам – независимому государству ряд "рекомендаций".

- Властям КР необходимо сосредоточиться на предстоящих выборах, а также на борьбе с экономическим кризисом, последствиями пандемии COVID-19 и организованной преступностью, и не торопиться с конституционной реформой, - отметил Лу.

Подобное влияние Штаты обычно продвигают через своих агентов в лице международных организаций, НПО и НКО.

По словам отечественных экспертов, еще осенью прошлого года первый заместитель помощника госсекретаря Джонатан Хеник, специализирующийся на делах Южной и Центральной Азии, заявил, что США находятся в постоянном контакте с властями Кыргызстана по вопросу проведения новых парламентских выборов в 2021 году и борьбе с коррупцией.

- Прежние власти после октябрьских событий в КР ушли, теперь западные представители всячески пытаются протолкнуть свои идеи новым. Основная их цель – возобновление разорванного в 2015 году Соглашения о дипломатическом сотрудничестве. Именно оно позволит вновь бесцеремонно диктовать свою "демократическую" повестку Кыргызстану. А для этого во власти у них должны оказаться свои люди. К тому же, "западники" всячески пытаются дотянуть руки в качестве консультантов до поправок в Конституцию КР. В 2010 году и до этого они активно навязывали свои ценности нашей республике, - считают эксперты.

Не ослабят влияние на выборный процесс в КР США и Госдеп еще и потому, что Центральная Азия и, в частности, Кыргызстан – это точка борьбы России, Китая и Америки. Байден, к слову, уже озвучил свое отношение к этим двум государствам, назвав их врагами. И сценарий перехвата Кыргызстана через его предвыборный процесс хорошо ложится в этот сценарий. Особенно с учетом того, что Посольство США уже пообещало помощь в проведении избирательных процессов в КР – выборов главы государства и парламентских.

Уже сейчас ряд прозападных СМИ всячески пытается оспорить прошедшие досрочные выборы в стране, заявляла о многочисленных нарушениях. ЦИК пока сохраняет стойкость. Но впереди еще ряд избирательных процессов, а это серьезная площадка для политического давления со стороны Запада.

На данный момент западно-финансируемые НПО и НКО заняли выжидающую позицию. Однако ряд экспертов уверен, что подобное затишье обычно бывает перед бурей. И она, с большей долей вероятности, разразится к моменту поправок в Основной закон страны. Также могут "западники" вновь попытаться оспорить и будущее парламентские выборы, раскачав "цветную революцию". Напомним, деньги на эти нужды правительство США выделило немалые.


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URL: https://www.vb.kg/396823
Теги:
НПО, Россия, США, Кыргызстан, политика
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