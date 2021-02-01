Болотбек Тиллебаев пытался подкупить членов ОНС КТРК?

Экс-кандидат в гендиректоры КТРК Болотбек Тиллебаев по данным соцсетей и есть тот человек, который якобы по факту вымогательства написал заявление на главу информационного отдела аппарата президента Нургазы Анаркулова. Правда это или нет пока неизвестно.

В этой связи стало даже интересно, что представляет из себя сам Болотбек Тиллебаев, который три раза подавал документы на должность главы КТРК.

По данным СМИ, Тиллебаев имеет два высших образования: Технологический университет "Дастан" и Академия управления при президенте КР по направлению "менеджмент".

В 1990-92-е годах работал оператором и звукорежиссером студии звукозаписи "Обон". После 2 года отработал оператором, режиссером видеомонтажа и видеоинженером Джалал-Абадской областной телерадиокомпании. С 1994 по 2003 год - оператор видеомонтажа РРТЦ, режиссер ТВ студии ГТРК, "Доброе утро Кыргызстан", "Замана", ведущий музыкальной передачи "Теледискотека".

Не обошлось в биографии Тиллебаева и без темных пятен. По данным kaktus.media, в 2014 году Болотбек Тиллебаев снял в свою кандидатуру с выборов главы КТРК, объяснив свой поступок оказанием на него давления. В эфире "Биринчи радио" был подготовлен и выдан в эфир материал о попытке этого кандидата подкупить членов наблюдательного совета в свою пользу.

"Сейчас я выясняю, кто вылил черный пиар в отношении меня. Радиоканал дал информацию о том, что я якобы подкупил членов наблюдательного совета. И, скорее всего, после разбирательств подам в суд за клевету и оскорбления чести и достоинства", - сказал Тиллебаев.

Подавал ли он в суд действительно неизвестно, по крайней мере, такой информации нет в интернете. Если нет, то тоже непонятно по какой причине.