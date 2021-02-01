Портрет будущего премьера: Прекрасно знает юг, гибок, в меру амбициозен

Улукбека Марипова воспитывали и выпестовали такие кадры как Аскарбек Шадиев, Каныбек Жороев, Аалы Карашев, Омурбек Бабанов. Он проработал при всех президентах. Прекрасно знает потенциал юга, будет деликатно координировать юг, также по возможности будет привлекать более честных не коррумпированных южных кадров на ответственные должности. Улукбек в меру амбициозен, видел воспитание отличных родителей, у него прекрасная жена, дети. Шесть лет назад многие кыргызоязычные СМИ давали ему примерно такую характеристику.

"Этот господин хоть и молод, но нравится власти своей гибкостью. Во времена Акаева, в 2003-2005 гг. был помощником тогдашнего губернатора Баткенской области Аскара Шадиева. А когда Шадиев попал в Жогорку Кенеш, он был его консультантом. В 2008-2010 гг. во время семейного режима Бакиева он работал на ответственных должностях в аппарате президента. Когда пришла новая власть, в 2011-2015 гг. был помощником президента Атамбаева. На протяжении года он был первым заместителем главы аппарата президента", - писали о нем.

В 2011-2015 гг. Улукбек Марипов был помощником президента Атамбаева, а с 2015 года был первым заместителем главы аппарата президента. Некоторые народные избранники говорили о нем: "У него есть опыт, он сумел показать себя, кроме того, работал в аппарате президента. Прошел испытание президента. Он достойный кандидат".

Его отец Асамидин Марипов был депутатом двух созывов Жогорку Кенеша, дядя Болотбек Марипов тоже был депутатом парламента. Марипов-старший в настоящее время является директором Ноокатской территориальной больницы. Говорят, что именно он своим авторитетом "продвигал" сына в начале карьеры.

Спутник.kg дает полную биографию Улукбека Марипова:

Трудовая деятельность

1997-2001 - председатель крестьянского хозяйства "Кызыл Кетмен".

2001-2002 - ведущий специалист Министерства финансов КР.

2002-2003 - помощник председателя комитета по доходам при Минфине.

2003-2005 - помощник главы губернатора Баткенской области.

2005-2006 - консультант депутата Жогорку Кенеша.

2006-2008 - эксперт сектора государственного управления и местного самоуправления в отделе оргработы и политики госуправления администрации президента.

2008 - эксперт сектора организационной и контрольной работы отдела оргработы и политики госуправления администрации президента.

Октябрь 2008 - октябрь 2009 - государственный инспектор отдела оргработы и политики государственного управления администрации президента.

Октябрь 2009 - апрель 2010 - инспектор службы организационной и контрольной работы администрации президента.

2010 - начальник управления международного сотрудничества Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Декабрь 2010 - декабрь 2011 - инспектор отдела организационно-инспекторской работы и территориального управления аппарата правительства КР.

Декабрь 2011 - апрель 2015 - помощник президента КР.

29 апреля указом президента Улукбек Марипов назначен первым заместителем руководителя аппарата президента КР.

С марта 2016 года является председателем Счетной палаты КР.

Он является советником государственной службы III класса, отличником государственной службы.

Улукбек Марипов был назначен председателем Счетной палаты КР Указом Алмазбека Атамбаева. "Мой основной принцип – работать честно, служить народу, с честью передать пост", - заявил в интервью радио "Марал" Марипов в июне 2019 года.

Фракции "Республика - Ата Журт" выдвинули его кандидатуру на пост премьер-министра страны. На будущего премьера возлагается большая ответственность. В Кыргызстане много нерешенных проблем. Безусловно, в первую очередь будет стоять вопрос с COVID-19.

В этом году будет двадцать лет его работе на госслужбе. На протяжении этих лет Марипов не был в составе ни одной партии.

"Я постарался четко исполнять свои обязанности. Политических амбиций нет. Если я займу эту должность, хочу уверить вас, что постараюсь выполнить свои обязанности", - сказал он сегодня в парламенте.

Судя по биографии Марипова и взлетам в карьере, скорее всего, он профессионал, в меру амбициозен, четко будет выполнять задания, деликатен, а главное - сумеет скоординировать юг страны, знает внутреннюю кухню госмашины, и еще надо подчеркнуть его умение держаться на плаву при разных президентах, ведь такое не всем дано. По всем параметрам фигура "удобная" для главы государства.