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В Кыргызстане продолжают расти цены на продукты питания

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- Екатерина Улитина
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В Кыргызстане за минувшую неделю выросли цены на сахар. В среднем повышение стоимости составило около 5 сомов. Розничная стоимость составляет 55-60 сомов за килограмм. Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики на основе еженедельного мониторинга цен.

Кроме того, зафиксировано небольшое повышение стоимости бензина и других ГСМ.

По остальным товарам за неделю цены не поднялись. Однако в течение января фиксировалось подорожание таких продуктов как растительное масло. Теперь литр этого продукта стоит 132-140 сомов. Яйца в среднем стоят 100-105 сомов. Мясо баранины подорожало за месяц с 380 до 420, говядина с 420 до 425.

Стоимость муки, хлеба, большинства круп и овощей не менялось или менялось несущественно.


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URL: https://www.vb.kg/396830
Теги:
цены, Кыргызстан, Министерство экономики, нефтепродукты
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