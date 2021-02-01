В Якутии кыргызстанца осудили за терроризм

"Содействие террористической деятельности" – по такой статье УК РФ было предъявлено в Якутии обвинение уроженцу Кыргызстана. Он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из УФСБ РФ по Амурской области.

Установлено, что уроженец Ошской области КР Э. приехал в Якутии на заработки. Однако, находясь здесь, занялся осуществлял поиском и вербовкой лиц из числа местных жителей для последующей их отправки за рубеж и вступления в террористическую организацию.

По информации пресс-службы УФСБ РФ по Республике Саха (Якутия), реализуя свой преступный замысел, Э. демонстрировал своему окружению медиафайлы, пропагандирующие деятельность запрещенной террористической структуры. И убеждал собеседников в необходимости оказания помощи боевикам, в том числе путем личного участия в боевых действиях этой организации.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Киргизии, модератора радикального ислама. Решением 1-го Восточного окружного военного суда гражданин Киргизии признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК России ("Содействие террористической деятельности"), с назначением наказания в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - отмечено сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время приговор суда уже вступил в законную силу.