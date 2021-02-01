Россия поделится с Кыргызстаном опытом в сфере образования

О мерах, принимаемых в России в сфере образования для защиты здоровья детей и обеспечения непрерывности образовательного процесса в сложившихся условиях, рассказал коллегам из Кыргызстана заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Совещание с кыргызкой стороной, возглавленной заместителем министра образования и науки КР Надирой Джусупбековой, прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщили в российском образовательном ведомстве.

В частности, речь шла об организации в России обучения детей дома с использованием дистанционных технологий, работы горячих линий для учителей и родителей, мониторинга технической обеспеченности школ, а также об образовательных онлайн-платформах и реализованных инициативах.

Особый интерес у представителей Кыргызстана, отметили в Минпросе РФ, вызывали используемые российскими школьниками образовательные онлайн-ресурсы. За последние две недели на платформе "Российская электронная школа" зафиксировано более 15 тысяч посетителей из КР, что подтверждает высоких спрос на российские ресурсы и их востребованность со стороны учителей и школьников зарубежных стран. Дмитрий Глушко отметил, что технические вопросы обмена образовательным контентом с Кыргызстаном могут быть проработаны дополнительно, так как первостепенная задача – обеспечить стабильную бесперебойную работу российских платформ.

Заместитель министра просвещения РФ также сообщил, что в поддержку уже имеющихся образовательных порталов, таких как "Российская электронная школа", запущена онлайн-платформа "Моя школа в online". Новая онлайн-платформа обеспечивает бесплатный доступ к учебным материалам по школьной программе с 1-го по 11-й класс всем учащимся, педагогам и родителям. Учебные материалы и задания для самопроверки помогут эффективно организовать самостоятельную работу учащихся дома. Все представленные на платформе материалы соответствуют федеральному стандарту.

Также в ближайшее время образовательный контент для 9-х и 11-х классов будет включен в сетку российского телевещания. Такая мера позволит существенно расширить возможности многих ребят успешно освоить общеобразовательные дисциплины и подготовиться к выпускным экзаменам. Принимаемые Минпросом России меры охватывают все уровни образования и позволяют российским учащимся получать качественное образование, подчеркнул Дмитрий Глушко.