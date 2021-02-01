Погода
$ 84.77 - 84.95
€ 102.90 - 103.40

Россия поделится с Кыргызстаном опытом в сфере образования

125  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

О мерах, принимаемых в России в сфере образования для защиты здоровья детей и обеспечения непрерывности образовательного процесса в сложившихся условиях, рассказал коллегам из Кыргызстана заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. Совещание с кыргызкой стороной, возглавленной заместителем министра образования и науки КР Надирой Джусупбековой, прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщили в российском образовательном ведомстве.

В частности, речь шла об организации в России обучения детей дома с использованием дистанционных технологий, работы горячих линий для учителей и родителей, мониторинга технической обеспеченности школ, а также об образовательных онлайн-платформах и реализованных инициативах.

Особый интерес у представителей Кыргызстана, отметили в Минпросе РФ, вызывали используемые российскими школьниками образовательные онлайн-ресурсы. За последние две недели на платформе "Российская электронная школа" зафиксировано более 15 тысяч посетителей из КР, что подтверждает высоких спрос на российские ресурсы и их востребованность со стороны учителей и школьников зарубежных стран. Дмитрий Глушко отметил, что технические вопросы обмена образовательным контентом с Кыргызстаном могут быть проработаны дополнительно, так как первостепенная задача – обеспечить стабильную бесперебойную работу российских платформ.

Заместитель министра просвещения РФ также сообщил, что в поддержку уже имеющихся образовательных порталов, таких как "Российская электронная школа", запущена онлайн-платформа "Моя школа в online". Новая онлайн-платформа обеспечивает бесплатный доступ к учебным материалам по школьной программе с 1-го по 11-й класс всем учащимся, педагогам и родителям. Учебные материалы и задания для самопроверки помогут эффективно организовать самостоятельную работу учащихся дома. Все представленные на платформе материалы соответствуют федеральному стандарту.

Также в ближайшее время образовательный контент для 9-х и 11-х классов будет включен в сетку российского телевещания. Такая мера позволит существенно расширить возможности многих ребят успешно освоить общеобразовательные дисциплины и подготовиться к выпускным экзаменам. Принимаемые Минпросом России меры охватывают все уровни образования и позволяют российским учащимся получать качественное образование, подчеркнул Дмитрий Глушко.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396838
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  