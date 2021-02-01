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МВД займется экономическими преступлениями и выдачей документов

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- Екатерина Улитина
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Реформа государственного управления предполагает расширение функций Министерства внутренних дел и ликвидацию некоторых ведомств.

Так, по данным источников VB.KG МВД возьмет на себя функции Государственной регистрационной службы. Ведомство занимается выдачей личных документов государственного образца - паспорта, свидетельства о рождении, браке и так далее. Кроме того, МВД будет заниматься выдачей водительских удостоверений.

Планируется упразднить Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (Финпол) и передать ее функции МВД. Также под ответственность Министерства внутренних дел может перейти осуществление миграционной политики.

Напомним, сегодня коалиция большинства утвердила на пост премьер-министра Улукбека Марипова. Он отвечая на вопросы депутатов отметил, что в новом составе правительства планируется сократить число министерств и ведомств с 22 до 16.

При этом появятся новые министерства - Министерство энергетики и Министерство обороны.


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URL: https://www.vb.kg/396840
Теги:
МВД, правительство, Финполиция, Кыргызстан
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