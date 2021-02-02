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ГНС, ГТС и Нацбанк войдут в состав Минфина? Новая структура правительства

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- Бакыт Басарбек
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В распоряжение редакции VB.KG попали документы, касающиеся предположительных изменений в ряде министерств и ведомств Кыргызстана. При этом, не исключено, что эти бумаги могут оказаться и липой.

Примечательно, что согласно так называемой новой структуре правительства главы всех госорганов могут иметь по одному советнику, который и будет представлять свое ведомство в Жогорку Кенеше.

Что касается слияний, то в Министерство финансов вольются такие ведомства как Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба и Финнадзор. А также Национальный банк КР.

МВД получит в свое распоряжение Госохрану, ГСБЭП и Службу судебной экспертизы.

Кыргызпатент вольется в Министерство юстиции.

Государственная служба миграции войдет в состав Министерство иностранных дел.

Министерство образования получит Национальную академию наук, Государственную кадровую службу и научно-исследовательские институты.

В состав Министерства здравоохранения войдут ФОМС и Госсанэпиднадзор.

Вместо Министерства культуры, информации и туризма будет создано Министерство культуры и социального развития, куда войдут Соцфонд, ГРС КР, но без учета автотранспортных средств, Агентство физической культуры и спорта, Госагенство по делам молодежи, Кыргызфильм, социальные и культурные учреждения.

В Министерство транспорта и коммуникаций войдут ГП "Кыргыз темир жолу", ГП "Кыргызпочта", ГП "Кыргызтелеком" и Госагенство гражданской авиации.

Госэкотехинспекция и ГАОСС и ЛХ будут внедрены в состав Министерства экологии и чрезвычайных ситуации.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности получит Фонд госимущества, Фонд госматрезервов, ГП "Кыргызстандарт" и Госагенство водными ресурсами КР.

В правительстве будет создано Министерство энергетики, которое объединит в себе Нацэнергохолдинг, ГКПЭН, ГП "Кыргызкомур" и Кыргызнефтегаз.


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URL: https://www.vb.kg/396844
Теги:
Министерство культуры и туризма, Министерство образования, Министерство финансов, правительство, Садыр Жапаров
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