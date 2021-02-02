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Минздрав включил в список на бесплатный диализ еще 205 пациентов

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- Екатерина Улитина
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205 пациентов с хронической почечной недостаточностью 5 стадии, которые ранее получали диализ за свой счет, переведены на бюджетный диализ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эти пациенты стояли в очереди, начиная с июня прошлого года. В минувшую пятницу, 29 января в Министерстве здравоохранения прошла комиссия по отбору пациентов на бюджетный диализ, согласно которому начиная с 1 февраля все они будут получать дорогостоящую услугу бесплатно, за счет государства.

На сегодняшний день в Кыргызстане получают гемодиализные процедуры за счет бюджета 1896 человек. Из них процедура гемодиализа у 1613  больных финансируется через Фонд обязательного медицинского страхования, а 283 пациента получают диализ по линии ГЧП в гемодиализных центрах "Фрезениус Медикал Кеа".

Стоит отметить, что согласно письму Министерства финансов КР, до определения источника финансирования предоставление гемодиализных услуг больным с хронической почечной недостаточностью пятой стадии, в количестве 205 пациентов, будет производиться в пределах средств, предусмотренных ассигнований из средств республиканского бюджета ФОМС при ПКР на 2021 год.


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URL: https://www.vb.kg/396853
Теги:
Минздрав, гемодиализ, Кыргызстан
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