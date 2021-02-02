Насиловали с 10 лет. Молодой парень написал заявление на родственников

Надеюсь, этих мразей в зоне пустят по кругу, и сделают их жизнь в ад.
В Джалал-Абадской области парень сообщил о том, что его на протяжении нескольких лет насиловали трое родственников. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
26 января 20-летний парень подал жалобу в Чаткальское РОВД с просьбой привлечь к ответственности своих насильников.
По его словам, с лета 2011 года по зиму 2012 года его насиловали два двоюродных брата. Также с марта 2015-го по 15 января 2021 года он подвергался сексуальному насилию со стороны еще одного родственника.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 162 УК КР (Насильственные действия сексуального характера).
Ведется досудебное производство.