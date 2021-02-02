Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 102.90 - 103.40

Насиловали с 10 лет. Молодой парень написал заявление на родственников

367  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Джалал-Абадской области парень сообщил о том, что его на протяжении нескольких лет насиловали трое родственников. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

26 января 20-летний парень подал жалобу в Чаткальское РОВД с просьбой привлечь к ответственности своих насильников.

По его словам, с лета 2011 года по зиму 2012 года его насиловали два двоюродных брата. Также с марта 2015-го по 15 января 2021 года он подвергался сексуальному насилию со стороны еще одного родственника.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 162 УК КР (Насильственные действия сексуального характера).

Ведется досудебное производство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396854
Теги:
Джалал-Абадская область, изнасилование, несовершеннолетние, семейное насилие, уголовная ответственность, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
Урри
02.02.2021, 11:37

Надеюсь, этих мразей в зоне пустят по кругу, и сделают их жизнь в ад.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  