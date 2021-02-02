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В Департаменте лекарственных средств выявлены коррупционные схемы

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- Екатерина Улитина
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В Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий выявлены коррупционные схемы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В ходе проверки в деятельности Департамента практически по всем направлениям выявлены системные нарушения коррупционного характера, влияющие на эффективное и законное функционирование данного органа, в том числе в части пробелов и коллизий в законодательстве, не соблюдения требований норм права при проведении экспертиз регистрационных досье, по государственным закупкам, в лабораторных испытаниях и т.д", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Более того, установлены устойчивые коррупционные схемы по незаконному извлечению выгоды, преимуществ и денежных средств с представителей фармацевтических компаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний и т.п. лекарственных средств и медицинских изделий, оказание содействия в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии коронавирусной инфекции и др.

В этой связи, в ЕРПП зарегистрировано 8 материалов по фактам злоупотреблений должностным положением ответственными лицами Департамента, по которым в настоящее время следственными органами осуществляются досудебные производства.

Также по итогам проверки в уполномоченные органы, в том числе в правительство, внесено 4 представления об устранении нарушений закона.

По итогам рассмотренных актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника Департамента, из которых уволено 1 лицо по отрицательным основаниям.


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URL: https://www.vb.kg/396856
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, лекарства, Кыргызстан
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