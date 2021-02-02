Погода
$ 84.77 - 84.92
€ 102.90 - 103.40

Фонд развития навыков предоставляет краткосрочные курсы по 99 профессиям

84  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки КР и Учреждение "Фонд развития навыков" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

Аналогичные меморандумы Фонда развития навыков (ФРН) подписал с Агентством начального профессионального образования МОН КР, Агентством по продвижению и защите инвестиций, Торгово-промышленной палатой, Федерацией профсоюзов, Международным деловым советом, ОЮЛ "Ассоциация развития образования в Кыргызстане", ОО "Ассоциация поваров КР", Ассоциацией частных агентств занятости,

Союзом молодых инвалидов Чуйской области, ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация образования взрослых", ОЮЛ "Ассоциация предприятий общественного питания", Учреждением "Отраслевой центр независимой сертификации профессиональных компетенций и навыков в сфере общественного питания" и др.

Фонд развития навыков осуществляет переговоры с ассоциациями работодателей, инвестиционными проектами, органами местного самоуправления, государственными органами и иными заказчиками в целях подготовки к организации и проведению краткосрочных курсов (от 1 до 6 месяцев) для всех желающих в возрасте от 16 до 63 лет по заказам от работодателей без привязки к месту прописки.

В настоящее время отобраны и утверждены 67 учебных заведений республики (колледжи, лицеи, частные учебные центры), прошедшие отбор (предквалификацию) в ФРН, и списки 99 профессий по ним для краткосрочных курсов.

Фонд развития навыков (ФРН) был сформирован в 2016 году в рамках проекта Министерства образования и науки КР при поддержке Азиатского банка, с 2020 года ФРН работает как самостоятельное учреждение.

За предыдущие годы Фонд развития навыков обучил 22 794 человек, из них трудоустроены 75%, гендерный состав женщин 47%.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396866
Теги:
Кыргызстан, образование, Чуйская область, студенты, профсоюзы, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  