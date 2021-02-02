Фонд развития навыков предоставляет краткосрочные курсы по 99 профессиям

Министерство образования и науки КР и Учреждение "Фонд развития навыков" подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба МОиН КР.

Аналогичные меморандумы Фонда развития навыков (ФРН) подписал с Агентством начального профессионального образования МОН КР, Агентством по продвижению и защите инвестиций, Торгово-промышленной палатой, Федерацией профсоюзов, Международным деловым советом, ОЮЛ "Ассоциация развития образования в Кыргызстане", ОО "Ассоциация поваров КР", Ассоциацией частных агентств занятости,

Союзом молодых инвалидов Чуйской области, ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация образования взрослых", ОЮЛ "Ассоциация предприятий общественного питания", Учреждением "Отраслевой центр независимой сертификации профессиональных компетенций и навыков в сфере общественного питания" и др.

Фонд развития навыков осуществляет переговоры с ассоциациями работодателей, инвестиционными проектами, органами местного самоуправления, государственными органами и иными заказчиками в целях подготовки к организации и проведению краткосрочных курсов (от 1 до 6 месяцев) для всех желающих в возрасте от 16 до 63 лет по заказам от работодателей без привязки к месту прописки.

В настоящее время отобраны и утверждены 67 учебных заведений республики (колледжи, лицеи, частные учебные центры), прошедшие отбор (предквалификацию) в ФРН, и списки 99 профессий по ним для краткосрочных курсов.

Фонд развития навыков (ФРН) был сформирован в 2016 году в рамках проекта Министерства образования и науки КР при поддержке Азиатского банка, с 2020 года ФРН работает как самостоятельное учреждение.

За предыдущие годы Фонд развития навыков обучил 22 794 человек, из них трудоустроены 75%, гендерный состав женщин 47%.