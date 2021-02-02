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Сыймык Жапыкеев: Ау, друзья! Все пошло не так…

2021  0
- Мария Стрельцова
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Руки прочь от Финпола, Финпол мешает депутатам и большим чиновникам. Такой пост опубликовал в Фейсбуке глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев. Он кинул клич своим друзьям и сторонникам со словами: Что-то все пошло по-другому.

"Народ поддерживает Финпол, Финполиция работает на народ. Когда Жумалиев предложил отдать правительству 100 млн сомов и 800 тысяч долларов инвестора, чтобы мы отпустили его ребят, мы отказались, а теперь Первомайский суд их выпустил. А в бюджет они ни тыйына не заплатили. Неужели, друзья, мы проиграли? Что делать, напишите свои мысли", - написал Жапыкеев.

Почти тысяча его друзей в Фейсбуке поделились его постом, примерно 900 человек оставили комментарии.


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URL: https://www.vb.kg/396870
Теги:
Финполиция, Кубанычбек Жумалиев, Сыймык Жапыкеев
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