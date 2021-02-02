В Кыргызстане хотят разрешить казино. Для них создадут льготные условия

Депутаты Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков и Дастанбек Джумабеков предложили вновь разрешить работу игорных заведений в Кыргызстане. Проект законопроекта размещен на сайте парламента.

По задумке депутатов, рядом с аэропортом "Тамчи" в Иссык-Кульской области выделят 1200 гектаров земли под строительство гостинично-игровых комплексов. Там гости смогут отдохнуть, развлечься и при желании сделать ставки.

Авторы законопроекта отмечают, что все казино в республике были запрещены с 2015 года. Из-за этого решения бюджет теряет около 600 млн сомов ежегодно, 11 тысяч человек потеряли рабочие места.

"При принятии данного закона законодатель руководствовался благими намерениями защиты уязвимых слоев населения попадающих в зависимость от азартных игр", - пишут Турусбеков и Джумабеков в справке к законопроекту.

Чтобы не противоречить введенному шесть лет назад запрету, предлагается разрешить играть лишь гражданам иностранных государств. Правда, в проекте депутаты не прописали каким образом кыргызстанцев будут ограждать от пагубной игорной зависимости. Также из текста законопроекта не ясно, кто будет нести ответственность в случае нарушения запрета - игрок или игорное заведение? Не прописано какие санкции или штрафы ожидают нарушителей. Однако сказано, что если кыргызстанец проиграет деньги, казино обязано выплатить ему всю проигранную сумму.

Кроме того, имеется четкий план того, какие льготы получат инвесторы, которые возьмутся за строительство игроных центров на Иссык-Куле. Например, они смогут получить разрешительные документы в ускоренном и упрощенном порядке, кроме того, их освободят от всех видов налогов. Они должны будут платить лишь специальный налог в размере 6% от суммы дивидендов, полученных от деятельности гостинично-развлекательных комплексов. Кроме того, весь полученный доход игорные заведения будут делить с государством - 40% от доходов поступят в бюджет.

Но, и это еще не все. Инвестор сможет в ускоренном порядке привлекать на работу граждан иностранных государств, гости заведений смогут проходить границу по упрощенным правилам.

Надо отметить, что на полный запрет азартных игр в Кыргызстане пошли после того, как в республике резко увеличилось число лудоманов. Люди проигрывали единственное жилье, свои и чужие деньги и даже членов семьи. Многие шли на преступления, чтобы расплатиться с долгами.

Хотя все азартные игры в Кыргызстане под запретом, кыргызстанцы находят лазейки: играют в интернет-приложениях и делают ставки на различных аукционах. Формально бинарные опционы - это легально, однако по сути они являются все теми же азартными играми.

В 2019 году группа депутатов предлагала принять закон, который запретил бы деятельно бинарных опционов. Однако проект закона завис в Жогорку Кенеше. Теперь же речь идет не о расширении запретов, а о легализации, пусть и не полной, азартных игр.

Сейчас законопроект находится на общественном обсуждении, после чего его обсудят в комитете и вынесут на пленарное заседание.