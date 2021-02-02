Кыргызстанцы вновь поучаствуют в Международном Пушкинском конкурсе

Организаторы Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка объявили тему очередного, уже 21-го состязания: "Русский язык в пандемию: испытание или шанс?". Участие в нем вновь, как и в прежние годы, смогут принять педагоги из Кыргызстана.

Пушкинский конкурс зародился в 2000 году на круглом столе "Моя родина - русский язык", поддержку начинанию оказали правительство Москвы и Министерство иностранных дел России. С тех пор ежегодно в оргкомитет приходят сотни творческих работ на различные темы, за минувшие годы лауреатами конкурса стала тысяча учителей русского языка из 45 стран, включая Кыргызстан.

Цель конкурса, как заявлено, – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых педагогов-русистов из различных государств. Лауреаты награждаются дипломами и денежными премиями.

На сей раз участникам, как отметили в оргкомитете, предложено порассуждать о том, с какими трудностями они столкнулись в процессе онлайн-работы, к которой пришлось прибегнуть из-за пандемии, и какие возможности увидели в новом формате. Работы педагогов-русистов будет публиковать "Российская газета". Пятьдесят преподавателей из разных стран затем соберут в Москве.

"В начале сентября, по традиции, пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать, как всегда, лучшие театры и музеи, подарить сердечность и тепло нашим уникальным подвижникам. Тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают паромщиками культур - учителя русского языка", - говорит Ядвига Юферова, председатель оргкомитета, член Совета по русскому языку при президенте РФ, заместитель главного редактора "Российской газеты".

В прошлом году в рамках юбилейного 20-го Международного Пушкинского конкурса на тему "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского" поступило более 500 работ педагогов-русистов из 42 стран. В том числе из Узбекистана - 112, из Беларуси -56, из Армении и Кыргызстана - по 22 эссе и так далее. По традиции лауреатами стали 50 человек. Но в год 75-летия Победы было разрешено принять участие и лауреатам прежних лет, для них была выделена дополнительная квота - 25 премий.

В число 75 победителей вошли от Кыргызстана четверо его представителей - Сыргак Автандилов, Динара Кийизбаева, Антон Чугуев, а также - Ольга Лепеева, лауреат первого и вот уже двадцатого конкурсов.