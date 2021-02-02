Кандидат на пост главы Минобороны КР. Что известно о генерале Омуралиеве?

Новым министром Минобороны КР в предложенной депутатом ЖК структуре и составе правительства значится восстановленное Министерство обороны КР. Возглавлять его будет генерал-майор Таалайбек Омуралиев.

С 9 октября 2020 года он был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Биография:

Омуралиев родился 2 мая 1965 года в селе Кочкор Кочкорского района Нарынской области.

Образование:

1982-1986 годы - курсант Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища (АВОКУ) имени маршала И. С. Конева;

1998-2000 - слушатель Общевойсковой военной академии РФ имени М. В. Фрунзе;

2008-2009 - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Служебная (трудовая) деятельность:

1986-1987 - служба в Забайкальском военном округе в должности командира мотострелкового взвода;

1987-1988 - в должности командира гранатометного взвода мотострелкового полка направлен в состав Ограниченного контингента советских войск в Афганистане;

1988-1989 - служба в Забайкальском военном округе в должности командира пулеметного взвода отдельного пулеметно-артиллерийского батальона;

1989-1993 - служба в должности командира пулеметной роты пулеметно-артиллерийского полка пулеметно-артиллерийской дивизии Забайкальского военного округа;

1993-1994 - служба в должности командира мотострелкового батальона 282-го гвардейского мотострелкового полка 8-й гвардейской мотострелковой дивизии в селе Кой-Таш Чуйской области;

в годы гражданской войны в Таджикистане был одним из командиров сводного батальона от Вооруженных сил КР по охране таджикско-афганской границы;

1994-1997 - командир отдельного дисциплинарного батальона Министерства обороны КР в Бишкеке;

1999 - принимал участие в ликвидации боевиков Исламского движения Узбекистана, проникших в южный регион военной безопасности КР;

2000 - назначен на должность начальника штаба -заместителя командира горной мотострелковой бригады в Оше, в том же году был назначен командиром пограничной части города Исфаны Баткенской области;

2002-2003 - командир Ошского пограничного отряда;

2003–2004 - командир 25-й бригады специального назначения "Скорпион" Министерства обороны КР;

2004 - начальник штаба - первый заместитель командующего Южной группировки войск;

2005-2006 - служба в должности заместителя начальника Бишкекского высшего военного училища Вооруженных сил КР;

2006-2007 - начальник управления боевой подготовки Министерства обороны КР;

2007–2008 - заместитель начальника по учебной и научной работе в Бишкекском высшем военном училище;

июль 2009-го - назначен командующим Южной группировкой войск, в конце того же года стал заместителем министра обороны КР;

2010 - руководил войсковой операцией по стабилизации обстановки во время конфликта в Оше;

2010-2011 - начальник Главного штаба Вооруженных сил КР - первый заместитель министра обороны КР;

2011-2014 - министр обороны КР;

9 октября 2020 года назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Таалайбек Омуралиев участвовал в более чем 40 боевых рейдах и операциях против банд международных террористов в Афганистане. Награжден орденом Красной звезды и почетным знаком ЦК ВЛКСМ "Воинская доблесть".

Стоит напомнить, что Омуралиев уже был министром обороны в 2011-2014 годы. В 2015 году Генеральная прокуратура, Военная прокуратура совместно с АКС ГКНБ проверила законность выделения министерством 5 миллионов сомов госпредприятию "Аскер Курулуш" в 2013 году. Средства были перечислены по статье расхода 2215 (Приобретение прочих услуг) за счет специальных средств Министерства обороны. Однако деньги не были использованы государственным предприятием по назначению, вместо этого их незаконно перевели на счета коммерческих структур, где они находились в незаконном обороте около двух лет. Уголовное дело также возбуждено в отношении ряда других сотрудников ведомства.

В декабре 2017 года решением суда он был лишен воинского звания генерал-майора и оштрафован на 5 млн сомов по делу о незаконном выделении денег хозяйствующему субъекту и обвинен по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР.

В 2018-м Бишкекский горсуд вернул Омуралиеву звание генерал-майора.