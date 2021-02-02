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Руководитель Аппарата правительства Жениш Асанкулов. Что о нем известно?

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- Виктория Гунгер
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Руководить Аппаратом правительства в ранге министра будет Жениш Асанкулов. Родился 8 мая 1980 года в городе Кара-Куле Джалал-Абадской области, 40 лет.

Последние годы он занимал место заведующего канцелярией, находился в должности заведующий отделом контроля исполнения решений АП КР, был заведующий сектором местного самоуправления отдела организационной работы и территориального управления Аппарата Правительства КР.

Примечательно, что в 2015 году, согласно официальной декларации, он зарабатывал 2 млн 697 тыс. 852 сомов. А в 2018 году, после заметного повышения на правительственной должности его доходы резко сократились и составили всего 640 тысяч 918 сомов в год.

Также в его декларации указано, что он владеет лошадьми, крупнорогатым скотом и имеет квартиру в 77 кв. метра.

Напомним, в Жогорку Кенеше представили новый список членов правительства, который возглавит кандидат на пост премьер-министра Улукбек Марипов при его утверждении на должность.


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URL: https://www.vb.kg/396876
Теги:
правительство, Кыргызстан, премьер-министр
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