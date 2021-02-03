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Урожай–2021: Взойдут ли семена намерений?

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- Вячеслав Аникин
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Правительство все–таки озаботилось подготовкой к предстоящей посевной кампании и уже сейчас разработало меры, которые считает эффективными по ее проведению. Однако в этих планах есть серьезные упущения, которые не позволят получить обильный урожай.

Специальное совещание, посвященное проблемам развития агропромышленного комплекса страны, провел в начале прошлой недели исполняющий обязанности премьер–министра, первый вице–премьер Артем Новиков. Он заявил присутствовавшим на этой встрече специалистам отрасли: "Подготовка к проведению весенне–полевых работ не должна проходить ежегодно по одному и тому же шаблону. Нам нужно подумать о внедрении инноваций в сельскохозяйственное производство, эффективных методах выращивания основных культур".

В этой связи правительство, как сообщил исполняющий обязанности премьер–министра, намерено уделять особое внимания развитию кооперации и кластеров на селе, прежде всего в мясной, молочной, рыбоводческой отраслях, а также в плодоводстве. Мысль, конечно, здравая, но кто и когда будет разрабатывать механизмы ее внедрения. Об этом Новиков почему–то ничего не сообщил. А нужно торопиться с этим решением. Научно доказано: мелкие фермерские хозяйства не способны обеспечить страну основными продуктами питания.

К сожалению, на заседании ничего не было сказано и о структуре посевов. Ученые–аграрники уже давно говорят о необходимости увеличения зернового клина с 240 тысяч гектаров до 400 тысяч. Только в таком случае страна может полностью обеспечить себя хлебом. Нужны дополнительные площади и для посевов подсолнечника, сахарной свеклы.

Правда, Артем Новиков подчеркнул, что в нынешнем году планируется увеличить объем посевных площадей на 6,5 тысячи гектаров, которые раньше не были задействованы в сельскохозяйственном производстве, но это капля в море. Кроме того, глава кабмина обязал аграриев ввести в производство 50 тысяч гектаров пустошей. Весьма актуальное решение. Но кто–нибудь изучал вопрос орошения этих земель. А без воды на них, известное дело, ничего не вырастет.

Правительство намеревается в предстоящем сезоне выделить фермерам льготные кредиты на общую сумму в 6 миллиардов сомов, а для субсидирования процентных ставок еще 1,1 миллиарда. Как говорится, спасибо за заботу, только у нас в стране насчитывается 380 тысяч фермерских хозяйств, следовательно, каждое из них получит 15 тысяч сомов. Не густо!

Правительство также намерено выделить 400 миллионов сомов на лизинг сельскохозяйственной техники. И без особых подсчетов понятно, что это смешная сумма, которая никак не решит проблему.

Сейчас, как сообщил Артем Новиков, правительство готовит проект постановления о проведении весенне–полевых работ. Нужно полагать, что в этом документе будут разработаны исчерпывающие меры по выполнению программы продовольственной безопасности, страна снизит до минимума импорт сельхозпродукции. В противном случае нас ждут тяжелые времена.


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URL: https://www.vb.kg/396881
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Артем Новиков
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