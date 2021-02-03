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Ямы на дистанциях. Почему легкоатлеты выступили слабо на чемпионате КР?

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- Вячеслав Аникин
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Весьма скромные результаты продемонстрировали легкоатлеты Кыргызстана на завершившемся в Бишкеке зимнем чемпионате страны. Корреспондент "ВБ" попытался разобраться в причинах столь слабых выступлений.

В турнире приняли участие более 200 бегунов. За золотые медали сражались легкоатлеты из Бишкека , областных и районных спортшкол. Этот факт говорит о том, что легкая атлетика в Кыргызстане скорее жива, чем мертва. В забегах участвовали спортсмены из Бакай–Атинского и Жайылского районов, городов Токмака, Чолпон–Аты и многих других.

Сразу после открытия чемпионата генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана Иван Щербаков рассказал корреспонденту "Вечернего Бишкека":

- С молодыми спортсменами работают амбициозные тренеры, они стремятся воспитать чемпионов, победителей международных турниров. Даже в прошлом году, когда свирепствовала пандемия, они, заручившись поддержкой местных властей, проводили интенсивные тренировки и организовывали районные и областные турниры. Мы сами часто звонили в регионы и говорили местным тренерам: "Не дайте закиснуть ребятам, работайте".

И все же, по словам Щербакова, пандемия здорово подкосила мастерство наших легкоатлетов. Ведь было отменено более 10 республиканских и несколько международных состязаний. А только в борьбе с сильными соперниками можно улучшить свои результаты.

Вот и в зимнем чемпионате страны легкоатлеты продемонстрировали далеко не выдающиеся результаты.

Так, забег на 60 метров среди женщин выиграла с результатом в 8,04 секунды бишкекчанка Ева Кадырова. С таким "достижением" на международных турнирах она точно была бы в аутсайдерах. Потому как лучшие зарубежные спринтерши пробегают эту дистанцию за 6,2 - 6,6 секунды.

Не отличились высокими результатами в забеге на эту дистанцию и наши мужчины. Николай Котляров преодолел 60–метровку за 7,10 секунды, а зарубежные спортсмены пробегают ее за 6,34 - 6,36 секунды. Чувствительная разница, что и говорить.

В прыжках в длину победила бишкекчанка Сабина Ботаджиева. Ее результат - 5 метров 26 сантиметров. А, к примеру, мировое достижение прыгуний составляет почти что 7 метров.

У кыргызстанских любителей легкой атлетики прыжки в длину всегда будут в зоне особого внимания. Ведь 40 лет назад наша Татьяна Колпакова на Олимпиаде–1980 в Москве прыгнула на 7 метров 7 сантиметров и стала победительницей игр. Да, Колпакова установила свое достижение не в закрытых помещениях, а на свежем воздухе, но ее победа все равно вписана золотыми буквами в историю мировой легкой атлетики. К сожалению, эту победную традицию молодым последователям Колпаковой в нашей республике сохранить не удалось. С каждым годом результаты кыргызстанских прыгуний в длину становятся хуже. Здесь есть о чем поразмыслить руководителям Федерации легкой атлетики Кыргызстана и Госагентства по спорту.

И вот еще одно сравнение. В 1985 году на Универсиаде в японском городе Кобе воспитанник кыргызстанской школы легкой атлетики Игорь Паклин преодолел планку, установленную на высоте в 2 метра 41 сантиметр, а вот победитель нынешнего чемпионата страны Кирилл Щур из Кара–Балты смог показать результат только в 1 метр 65 сантиметров.

Или взять забег на 400 метров в помещениях. Бишкекчанка Карина Данилина на прошедшем чемпионате показала результат в 1:05.48 секунды, а ведущие легкоатлеты мира пробегают эту дистанцию за 50 секунд.

Последний пример. Одна из лучших на сегодняшний день кыргызстанских легкоатлеток Марина Коробицкая дистанцию в три тысячи метров пробежала за 9 минут 39 секунд, а вот результат китаянки Вань Цзюанься - на полторы минуты лучше.

С другой стороны, состояние нашей легкой атлетики на сегодняшний день таково, что эти сравнения выглядят крайне некорректными. Зарубежным спортсменам предоставляются идеальные условия для тренировок и выступлений. Они обеспечены мощными восстановительными препаратами, да и стимулов к установлению рекордов у заграничных бегунов и прыгунов предостаточно. Наши легкоатлеты, особенно начинающие, получают ничтожную стипендию, у них нет условий для плодотворных тренировочных занятий. Обделены заботой государства и тренеры.

Год назад ушел из жизни наш выдающийся наставник Виктор Борисов. Именно он когда–то воспитал бронзового призера Московской Олимпиады Сатымкула Жуманазарова и многих других замечательных марафонцев.

Вот и на Игры в Токио–2021 поедут марафонцы Юлия Андреева, Мария Коробицкая и Дарья Маслова. Представителей других легкоатлетических дисциплин нашей страны в Японии, скорее всего, не будет.

Да, нынешние наставники в меру своих сил и возможностей развивают легкую атлетику в стране. Ежегодно на старты выходят способные ребята, но мастерами высокого класса они, как правило, не становятся. От этого факта, как говорится, не убежишь. Однако мог ведь Виктор Борисов готовить выдающихся спортсменов и в наших тяжелых условиях. Значит, дело еще и в профессионализме наставников. Вот такие, образно говоря, ямы на дистанции не дают нашим легкоатлетам показывать высокие результаты.


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URL: https://www.vb.kg/396887
Теги:
легкая атлетика, чемпионат, Кыргызстан
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