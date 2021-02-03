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Зеленский ввел санкции против нескольких телеканалов

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против нескольких телеканалов: "112 Украина" и региональных каналов под его логотипом, а также NewsOne. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

После его указа телеканалы прекратили вещание.

Под ограничительные меры на пять лет попали телерадиокомпания "112", ООО "ТВ Выбор", "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", а также компания "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne) и предприятие "Новые коммуникации" (телеканал ZIK).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - отмечается в указе. Согласно документу, персональные санкции также введены в отношении депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга "Новости". В отношении него сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Помимо прочего, ему запрещен вывод капиталов за пределы Украины.

Зеленский поручил украинскому МИДу проинформировать о введении санкций Евросоюз и США, а также "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер".

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется рано или поздно получить от американского лидера Джо Байдена приглашение на встречу в Белый дом. По его словам, ему нужно обсудить в Вашингтоне ряд важных вопросов, которые касаются безопасности в Европе.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396898
Теги:
СМИ, Украина, телевидение
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