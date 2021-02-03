Правозащитники: ситуация с пытками ухудшится из-за оптимизации ведомств

Объединение Национального центра по предупреждению пыток (НЦПП) с аппаратом Омбудсмена приведет к ухудшению ситуации с пытками в стране, убеждены отечественные правозащитники. Они считают, что подобная оптимизация госструктур категорически недопустима.

VB.KG приводит текст обращения, подготовленного по этому поводу представителями правозащитного сообщества.

"ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?

Как известно НЦПП был создан на основании закона, принятого Жогорку Кенешем 12 июля 2012 года для осуществления превенции и улучшения ситуации с правами человека в тюрьмах и закрытых учреждениях. Из постсоветских стран, Кыргызстан первая страна которая приняла модель превентивного механизма и благодаря своему мандату, предоставленной независимости эффективно борется с пытками в стране.

Сегодня пытки, к сожалению, как устрашающий метод воздействия на людей, продолжает существовать в нашем обществе. Длительное время тема пыток была закрыта для общества и не обозначалась на официальном уровне.

Большим достижением нашего государства действительно явилось признание такой проблемы как пытки и в дальнейшем создание органа узко и профильно занимающегося этим вопросом который за короткое время показал высокие результаты. Свидетельством эффективной борьбы с пытками можно отнести снижение регистрации заявлений о пытках в 2019 и 2020 годах, что несомненно также является положительной динамикой и результатом предупреждения и мониторинга в закрытых учреждениях.

Давайте же разберем более подробно почему нельзя обьединять два независимых национальных правозащитных учреждения.

Во-первых, это приведет к отмене Законов "О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания", "О присоединении Кыргызской Республики к Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, вступившему в силу 22 июня 2006 года", "О Национальном центре Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания".

Отмена вышеуказанных Законов будет свидетельствовать об отказе соблюдения Кыргызстаном международных стандартов прав и свобод человека, закрепленных в соответствующих международных договорах, что крайне негативно отразится на внешнеполитической деятельности государства в целом.

Во-вторых ,Министерство финансов обосновывает тем, что за счет слияния институтов будет сокращение бюджета и экономия, но мы считаем, что существенной экономии бюджета не будет. Штат с учетом всех реиональных представителей НЦПП составляет 26 человек. Ежегодный бюджет НЦПП составляет меньше 12 млн сомов и при слиянии с аппаратом Омбудсмена сокращения траты бюджетных средств просто не будет. А в свою очередь отразится на независимости и превенции предупреждений от пыток.

Также, с 1 января 2019 года заработная плата сотрудников аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) была увеличена в несколько раз. Соответственно, объединение Национального центра с аппаратом Омбудсмена (Акыйкатчы) повлечет наоборот дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета.

В-третьих, отказ соблюдения требований международных договоров повлечет за собой формирование устойчивого негативного имиджа, что создаст преграду к стремлениям международных организаций в инвестирование в правоохранительную сферу нашего государства, но и на экономические инвестиции, что является большим составляющим для развития экономики Кыргызской Республики.

В этой связи, мы считаем необоснованным предложение Министерства финансов Кыргызской Республики по объединению института Омбудсмена (Акыйкатчы) и Национального центра. А также выражаем надежду, что Президент Садыр Жапаров обратит внимание и рассмотрит вопрос о дальнейшем функционировании НЦПП в качестве независимого органа".

Под обращением подписались:

Назгуль Турдубекова

Индира Саутова

Уткир Джабаров

Айдар Сыдыков