Убил мать с сыном. В Бишкеке задержан подозреваемый

Сотрудниками милиции в Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве двух человек, 26-летний Ж.А., житель Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в МВД КР.

Как уточняется, 1 февраля 2021 года примерно в 20:00 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат Иссык-Кульского района обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж.,

и ее сына 29-летнего И.К.

- В настоящее время подозреваемый доставлен в ОВД Иссык-Кульского района. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР. Проводятся дальнейшие оперативно следственные мероприятия, - проинформировали в МВД КР.