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Вакцинация не поможет? Письмо к президенту о скрытой патологии COVID-19

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- Мария Стрельцова
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Бишкекчанин Сергей Дьяченко, работающий в области биофизики, а точнее в ее квантовой части, обратился с письмом к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

В нем говорится о сложившейся обстановке по КОВИД-19 и несостоятельности науки справиться с ним. По словам биофизика, он изучил, что из себя представляет этот вирус, знает, что и как нужно делать.

Дьяченко, к числу скрытых патологии, которые наносит КОВИД-19, отнес просадку системы репродукции, т.е. те, кто переболел, становятся неспособными к деторождению.

"Это боевая единица, заточенная на уничтожение. Она не будет приспосабливаться, но будет наносить максимальный ущерб организму человека. Вакцинация и применение медпрепаратов дадут обратный эффект. Появится новый более злобный штамм, что и происходит (английский штамм в Европе). Об этом я говорил еще в начале пандемии в марте-апреле 2020 г. Последнее письмо мною было отправлено 25 июня 2020 г. в канцелярию тогдашнего Президента. Поэтому я Вас прошу уделить мне 20 минут Вашего внимания", - говорится в письме.

По словам Дьяченко, подходит время третьего скачка пандемии (март-апрель), и это будет ужасно.

"Мы должны успеть его предупредить", - отмечает в письме биофизик.


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URL: https://www.vb.kg/396904
Теги:
вакцина, коронавирус, Садыр Жапаров
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