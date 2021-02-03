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Талгарбеков: Нургазы Анаркулов должен быть незамедлительно оправдан

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Нургазы Анаркулов должен быть незамедлительно оправдан. Такое мнение высказал информационному агентству NazarNews.kg экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков.

- Журналиста Нургазы Анаркулова я знаю много лет. Он настоящий патриот, талантливый журналист и честный человек. Он оказывал большую моральную поддержку, когда мы, политические узники, сидели за решеткой при режиме Атамбаева. Не просил ни сома, когда мы вышли из тюрьмы. Поэтому я никогда не поверю, что он вымогал взятку. Во-вторых, в свое время я работал и в аппарате правительства, и в аппарате президента. На должности, которую занимал Анаркулов, никак невозможно было решать кадровые вопросы. Нет у него на это ни права, ни возможности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это месть тех, кто на него обозлился. Выдающийся кыргызский джигит Нургазы Анаркулов должен быть незамедлительно оправдан, – заявил Бекболот Талгарбеков.

Напомним, по данным ГКНБ, досудебное производство по факту вымогательства взятки со стороны заведующего отдела информационной политики Аппарата президента КР Нургазы Анаркулова продолжается. При этом, сам потерпевший теперь отказывается от своих показаний.


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URL: https://www.vb.kg/396912
Теги:
задержание, Нургазы Анаркулов, Бекболот Талгарбеков
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