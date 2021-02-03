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Выставка в музее Фрунзе: Усадьба родителей полководца впечатляет

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- Александр Тузов
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В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе по воскресенье, 7 февраля, включительно, работает выставка с экспонатом без преувеличения мирового значения – это старинная Метрическая книга с необычными сведениями о том, где крестили будущего непобедимого полководца.

Выставка из фондов музея организована в честь 136-летия со дня рождения Михаила Фрунзе, который в 1925 году стал председателем Революционного военного совета СССР и одновременно народным комиссаром (министром) по военным и морским делам Советского Союза. 31 октября того же 1925-го Фрунзе погиб в результате таинственных обстоятельств сложной хирургической операции. В Пишпеке сразу состоялся траурный митинг, на котором решили переименовать наш город во Фрунзеград (президиум Всероссийского ЦИК 5 апреля 1926 года изменил это название на "просто" Фрунзе), вскоре в бывшем доме родителей Фрунзе был открыт музей полководца.

Сам Михаил Фрунзе во всех документах указывал, что родился он в Пишпеке. Но нынешняя выставка вносит сенсационную поправку. Каждый может увидеть своими глазами "Метрическую книгу, данную Туркестанской духовной консисторией Беловодской Михайловской церкви для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших. Часть первая. На 1885 год. Декабря 17 дня, 1884 г., гор. Верный. Часть первая. О родившихся".

И в этой Метрической книге вдруг значится, что 21 января (по новому стилю – 2 февраля) 1885 года родился младенец Михаил и 25 января он крещен. И крещен однозначно был в Беловодском, а не в Бишкеке. Возможно, причина была в неповоротливости российской бюрократии: пишпекский Никольский собор был в нескольких сотнях метров от дома родителей Фрунзе, но записи о рождении и крещении делали только в беловодской церкви архангела Михаила.

В графе "Звание, имя, отчество родителей и какого вероиcповедания" записано: "Фельдшер Василий Михайлов ФрОнзе (почему-то через "О". – Ред.) и законная жена его Мавра Евфимиева, оба православные". Насчет правильности сведений о родителях расписались иеромонах Нил и диакон Александр Бредин.

"Звание, фамилия, имя, отчество восприемников", то есть крестных родителей: соликамский купеческий сын Илия Алексиев Баранов и жена токмакского уездного начальника Мария Евфимиева Терентьева.

"Кто совершил таинство крещения" – иеромонах Нил с диаконом Александром Брединым.

Еще очень интересный экспонат на нынешней выставке в Музее Фрунзе – макет усадьбы родителей полководца. Размеры усадьбы впечатляют: она, как и большинство городских усадеб того времени занимала практически весь городской квартал. В данном случае – квадрат, ограниченный нынешними давно переименованными улицами Фрунзе, Раззакова, проспектом Эркиндик и площадью Усубалиева (Старая площадь).

На этом макете видно, что главный, угловой, дом усадьбы не сохранился. Он был разрушен при сооружении нынешнего 3-этажного здания музея Фрунзе в середине 1960-х годов. А "домом родителей Фрунзе" стала считаться всего лишь одна из бывших хозяйственных построек семьи Фрунзе.


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URL: https://www.vb.kg/396914
Теги:
выставка, музей, Фрунзе, Переименование улиц
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