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Ташиев: За 3 месяца АКС ГКНБ вернули в бюджет 4,5 млрд сомов

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- Мария Стрельцова
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Камчыбек Ташиев впервые за 9 лет оказался в здании Жогорку Кенеша. Об этом он сказал сегодня, выдвигаясь на должность председателя Госкомитета национальной безопасности.

В Жогорку Кенеше рассматривается вопрос о новом правительстве.

"Я 9 лет не заходил в здание Жогорку Кенеша. Сейчас мне как-то страшно и неуютно. Что касается коррупции, те, кто причинил вред государству, сидя на госдолжности незаконно разбогател, должны быть привлечены к ответственности. Будут привлечены к уголовной ответственности, несмотря на близость, дружбу и братство. Я еще раз заявляю, что буду продолжать борьбу в этой сфере", - сказал Ташиев.

Кроме этого, по его словам, Кыргызстан будет очищаться от "воров в законе, положенцев и смотрящих".

На вопрос, что было сделано за это время, Ташиев привел пример, если АКС ГКНБ за 10 месяцев 2020 года возвращено в бюджет примерно 116 млн сомов, то всего за два месяца – ноябрь-декабрь 2020 года почти 3 млрд сомов поступило. Начиная с января еще 1,5 млрд сомов удалось вернуть в госбюджет.

"При этом мы не просто в тюрьму сажаем коррупционеров, кто деньги государственные крал, мы даем им возможность избежать тюрьмы в рамках закона - они идут на сделку со следствием и возвращают украденное", - отметил Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/396915
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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