Депутаты утвердили нового премьер-министра и состав правительства

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, в ходе заседания единогласно утвердили Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Кроме того, другим постановлением утвержден состав, структура и программа нового правительства.

Напомним, Улукбек Марипов предложил оптимизировать состав правительства. В его кабинете будут работать 12 министров, два вице-премьер-министра, один из которых совмещает должность с министерским постом, руководитель аппарата правительства и председатель Комитета национальной безопасности.

Состав правительства: