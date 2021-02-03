Депутаты утвердили нового премьер-министра и состав правительства

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, в ходе заседания единогласно утвердили Улукбека Марипова на пост премьер-министра.
Кроме того, другим постановлением утвержден состав, структура и программа нового правительства.
Напомним, Улукбек Марипов предложил оптимизировать состав правительства. В его кабинете будут работать 12 министров, два вице-премьер-министра, один из которых совмещает должность с министерским постом, руководитель аппарата правительства и председатель Комитета национальной безопасности.
Состав правительства:
- премьер-министр Улукбек Марипов
- первый вице-премьер-министр Артем Новиков
- министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
- руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
- министр обороны Таалайбек Омуралиев
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев
- министр юстиции Асель Чынбаева
- министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
- министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
- министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
- министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
- министр внутренних дел Улан Ниязбеков
- министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
- министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
- министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
- председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.