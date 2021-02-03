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Депутаты утвердили нового премьер-министра и состав правительства

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 3 февраля, в ходе заседания единогласно утвердили Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Кроме того, другим постановлением утвержден состав, структура и программа нового правительства.

Напомним, Улукбек Марипов предложил оптимизировать состав правительства. В его кабинете будут работать 12 министров, два вице-премьер-министра, один из которых совмещает должность с министерским постом, руководитель аппарата правительства и председатель Комитета национальной безопасности.

Состав правительства:

  1. премьер-министр Улукбек Марипов
  2. первый вице-премьер-министр Артем Новиков
  3. министр экономики и финансов (вице-премьер) Улукбек Кармышаков
  4. руководитель аппарата правительства Жениш Асанкулов
  5. министр обороны Таалайбек Омуралиев
  6. министр иностранных дел Руслан Казакбаев
  7. министр юстиции Асель Чынбаева
  8. министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев
  9. министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев
  10. министр культуры, молодежи, информации и спорта Кайрат Иманалиев
  11. министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев
  12. министр внутренних дел Улан Ниязбеков
  13. министр транспорта, архитектуры и коммуникаций Гульмира Абдралиева
  14. министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев
  15. министр сельского, водного хозяйства и регионального развития Аскарбек Джаныбеков
  16. председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/396925
Теги:
правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, премьер-министр
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