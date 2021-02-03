В "Кыргызалтын" обсудили планы работ компании "Макмал Голд Компани"

Накануне, 2 февраля 2021 года председатель ОАО "Кыргызалтын" Эльмырза Укубаев провел трехстороннюю встречу по вопросам о реализации социального пакета со стороны компании "Макмал Голд Компани".

На встрече приняли участие руководство ОАО "Кыргызалтын", главы 5 айыл окмоту , аким Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области Улан Имамбердиев, руководство компании "Макмал Голд компани" в лице директора Сю Лин.

Основным вопросом встречи, стояла реализация социального пакета и кадровая политика, проводимая со стороны компании. Представители местного самоуправления отметили, что в целом поддерживают разработчика месторождения Макмал, тем ни менее ими было предложено при трудоустройстве обратить внимание в первую очередь на граждан из малоимущих семей и придерживаться принципов транспорентности. Со своей стороны, представители компании заявили, что данный вопрос является первостепенной задачей для них и планируется проведение тщательного отбора при найме. Необходимо отметить, что подрядные организации привлеченные со стороны "Макмал Голд компани" также являются представителями района.

Стороны также обсудили вопросы по ускорению запуска проектов по пчеловодству и строительстве мясоперерабатывающего комплекса на указанной административной территории. В ходе обсуждений стороны пришли к консенсусу по принципиальным вопросам, которые не решались на протяжении долгого времени.

"Местное самоуправление и ОАО "Кыргызалтын" будет оказывать полное содействие в решение вопросов по согласованию разрешительных документов со стороны соответствующих госорганов. Тем временем "Макмал Голд Комани", обязуется своевременно выделять необходимые средства на закуп материалов и строительство. Мы придерживаемся политики ведения открытого диалога между инвестором и местным сообществом. Считаю, что все актуальные вопросы должны решаться консолидировано с учетом мнения местного населения. Только тогда, можем прийти к взаимовыгодному партнерству" – заявил глава ОАО "Кыргызалтын" Эльмырза Укубаев.

Лидер молодежного движения "Тилектеш" Тогуз-Тороузкого района Анарбек Санжыбаев выступая отметил, что созданная ОАО "Кыргызалтыном" площадка для диалога даст положительные плоды по выстроению благоприятных отношений между инвестором и местным населением: "Сегодняшняя встреча была безусловно полезной для нас и мы обязательно доведем до местного сообщества информацию по принятым решениям" – отметил Анарбек Санжыбаев.