Президент Садыр Жапаров провел совещание с членами нового правительства

Президент Садыр Жапаров сегодня провел рабочее совещание с членами нового состава правительства страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что деятельность нового правительства приходится на переходный период, в связи с чем на них ложится большая ответственность.

Жапаров подчеркнул необходимость принятия оперативных мер для решения первоочередных задач, стоящих на сегодня. В их числе президент назвал ликвидацию коррупционных проявлений и необоснованной бюрократии в деятельности государственных органов.

Он обратил внимание на скорейшее распределение и утверждение функций госорганов и административных ведомств в соответствии с новой структурой Правительства с привлечением экспертного и бизнес-сообществ.

Глава государства отметил важность обеспечения принципов единства, полноты и эффективности в распределении функций между министерствами и ведомствами.

Кроме того, Садыр Жапаров подчеркнул, что в кратчайшие сроки должны быть определены ответственные руководители за продолжение надлежащей работы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, подготовке к ее возможной новой волне.

Президент остановился на необходимости проработки в кратчайшие сроки антикризисной программы Правительства, выработки действенных мер по созданию благоприятных условий для предпринимателей и инвесторов, усилению их защиты.

Садыр Жапаров также отметил важность обеспечения продовольственной безопасности, предотвращения необоснованного роста цен на социально-значимые продукты питания, а также своевременное выполнение всех социальных обязательств государства.

Глава государства подчеркнул, что каждый член правительства начиная с сегодняшнего дня должен начать подготовку перечня реформ, которые будут проводиться в ближайшие годы в каждой из отраслей.