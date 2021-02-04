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В ЕЭК надеются на укрепление сотрудничества с новым правительством Кыргызст

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- Евгений Денисенко
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил Улукбека Марипова и новый состав правительства Кыргызской Республики с назначением на ответственные высшие государственные посты.

Обращаясь к Улукбеку Марипову, Михаил Мясникович заявил: "Уверен, что Ваш богатый управленческий опыт, а также самые сильные личностные качества станут залогом успешной и эффективной работы Правительства Кыргызской Республики, будут надежной опорой для развития интеграционных процессов на евразийском пространстве".

От лица Коллегии Евразийской экономической комиссии ее председатель заверил кабмин КР и его главу, что ЕЭК и дальше будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству государств-членов Евразийского экономического союза. В том числе, как подчеркнуто, - "в рамках подготовки и обеспечения работы Евразийского межправительственного совета, действуя в интересах развития экономик и повышения благосостояния народов стран Союза".


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URL: https://www.vb.kg/396940
Теги:
Россия, ЕЭК, Улукбек Марипов, премьер-министр
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