"Понижение статуса госоргана, отвечающего за "горнорудку", погубит отрасль"

Понижение статуса госоргана, курирующего такой важный сектор экономики, как горнодобывающая отрасль, до управления какого-либо министерства, просто погубит ее. Об этом сообщил глава Председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что поступления в бюджет от предприятий отрасли в 2019 году составили около 13 млрд сомов, в 2020 году – уже более 18 млрд., что обеспечивает более 8 % ВВП, 44 % объема промышленной продукции, около половины экспорта страны. В отрасли заняты более 25 тысяч человек.

- Представители горнодобывающей отрасли выражают свое возмущение отношением к бюджетообразующей приоритетной отрасли Кыргызстана в контексте формирования новой структуры правительства. К сожалению, по предварительной информации, горно-металлургическую отрасль будет курировать управление в составе Министерства экономики и финансов КР или Министерства энергетики и промышленности КР.

Представители бизнес-сообществ, горных ассоциаций, Международного делового Совета, Горно-металлургического профсоюза с недоумением восприняли такое решение. После издания Указа Президента Садыра Жапарова "О реформировании горнодобывающей отрасли" все ожидали появления Министерства природных ресурсов для создания условий по реализации предложений и рекомендаций, содержащихся в указе, - подчеркнул Эльдар Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК отметил, что накануне, 3 февраля, в здании ГКПЭН КР состоялось заседание рабочей группы по реализации указа Президента о развитии отрасли.

- Было предложено обратиться к главе государства с предложением создания Национального агентства природных ресурсов при Президенте КР с передачей ему функций определения и реализации политики недропользования, лицензирования, контрольно-надзорных функций по охране недр, технической и экологической безопасности, а также функций экологической экспертизы по недропользованию. Только так, в создавшихся условиях, можно сохранить и развить отрасль, - заключил Таджибаев.