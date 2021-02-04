Марипов представил коллективу нового министра экономики и финансов

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов представил коллективу вице-премьер-министра - министра экономики и финансов Кыргызской Республики Улукбека Кармышакова.

Глава правительства отметил неотложные задачи, стоящие перед руководством министерства, в том числе по разработке программы устойчивого экономического роста.

"В настоящее время на Министерстве экономики и финансов лежит большая ответственность. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, исполнению доходной части республиканского бюджета, работе по принятию срочных антикризисных мер по стабилизации экономики", - передает слова Улукбека Марипова пресс-служба кабмина.

Премьер-министр пожелал Улукбеку Кармышакову больших успехов в работе и в достижении намеченных планов.