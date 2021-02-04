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Марипов представил коллективу нового министра экономики и финансов

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов представил коллективу вице-премьер-министра - министра экономики и финансов Кыргызской Республики Улукбека Кармышакова.

Глава правительства отметил неотложные задачи, стоящие перед руководством министерства, в том числе по разработке программы устойчивого экономического роста.

"В настоящее время на Министерстве экономики и финансов лежит большая ответственность. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, исполнению доходной части республиканского бюджета, работе по принятию срочных антикризисных мер по стабилизации экономики", - передает слова Улукбека Марипова пресс-служба кабмина.

Премьер-министр пожелал Улукбеку Кармышакову больших успехов в работе и в достижении намеченных планов.


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URL: https://www.vb.kg/396944
Теги:
Минэкономики, назначение, правительство, Кыргызстан, экономика, Улукбек Кармышаков, Улукбек Марипов
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