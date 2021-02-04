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Окружение Байдена отказалось верить в возможность ввести санкции против РФ

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Окружение президента США Джо Байдена считает, что возможности Вашингтона в вопросе введения санкций против России в значительной степени исчерпаны. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале говорится, что новая администрация США ранее, в частности, выступала с критикой в связи с событиями в России и Мьянме. "Байден давал понять, что вскоре последуют санкции - излюбленный американский инструмент влияния, хотя и применяемый чрезмерно", - отмечает издание.

При этом ключевые помощники главы государства отказались верить в то, что у Вашингтона осталось достаточное количество ресурсов для введения санкций против России. О каком именно помощнике американского президента идет речь, газета не уточняет.

Издание подчеркивает, что американские санкции в последние годы оказались менее грозными. Так, США неоднократно вводили ограничения в отношении России, Китая и Ирана, однако так и не добились от этих стран того, что желал Вашингтон.

Газета отмечает, что при подготовке возможных новых антироссийских рестрикций помощники Байдена намерены активно координировать свои действия с союзниками в том, что касается оказания давления.

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией - ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Законопроект предусматривает введение целевых санкций "против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права".

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/396945
Теги:
Россия, США, Джозеф Байден
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