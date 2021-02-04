"Россия вползает в полосу протестов. Расслоение общества усилится"

Россия вползает в полосу протестов. Это объективное явление, связанное с торможением проекта либеральной глобализации. Пирог добавленной стоимости усох - аппетиты остались. Российский эксперт Семен Уралов высказался о росте протестных настроений у себя в стране.

По его словам, усугубляет ситуацию естественная усталость масс от сидения дома на карантине и раздражение снижением уровня потребления.

- Протест будет постоянным. Расслоение общества усилится. Обычный капиталистический кризис. В этих условиях перед каждым гражданином рано или поздно встанет вопрос - участвовать или не участвовать в протесте. Выбор, конечно, личный. Я руководствуюсь следующим правилом - если протест носит социальный характер и проходит под социальными лозунгами, то к нему стоит присмотреться. Изучить и возможно поддержать. Словом, рублём или участием - тоже решать каждому. Все остальное - от лукавого. Для чистоты понимания протестов, - подчеркнул Семен Уралов.