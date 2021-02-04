В отношении главы Верховного суда начато еще одно досудебное производство

В отношении председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой начато еще одно досудебное производство по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

АКС ГКНБ КР в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных действий в судебной системе республики, были установлены факты злоупотребления должностным положением со стороны представителей судебного корпуса.

"Установлено, что отдельные представители судебной ветви власти из-за личной неприязни, с целью привлечения к дисциплинарной ответственности неугодных судей, используя свое служебное положение, распространяли в сети Интернет дискредитирующие последних видеоматериалы", - говорится в сообщении.

Так, по данным ведомства, в феврале 2020 года в Интернете была опубликована видеозапись судебного процесса с участием судьи Свердловского районного суда г. Бишкек, прокурора и подсудимого, в ходе которого между судьей и подсудимым произошел спор, что вызвало негативную реакцию среди пользователей социальных сетей по отношению к судебной ветви власти.

"После распространения этой видеозаписи в социальных сетях председателем Верховного суда КР Гульбарой Калиевой было внесено представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР для привлечения к дисциплинарной ответственности указанной судьи и объявлено предупреждение.

При этом, по результатам служебного расследования было установлено, что к данному инциденту имеет непосредственное отношение экс-председатель Свердловского районного суда г. Бишкек И.Ж.Б., которая лично снимала на сотовый телефон этот эпизод в своем кабинете с монитора служебного компьютера.

Более того установлено, что И.Ж.Б. при осуществлении видеозаписи отмеченного судебного процесса умышлено уменьшала звук реплик подсудимого для компрометации действий неугодного ей судьи и придания видимости грубого отношения к участникам процесса.

Однако, председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева несмотря на очевидные факты противоправных действий со стороны судьи И.Ж.Б., вместо принятия законных мер, направленных на привлечение последней к дисциплинарной ответственности, либо направлением материалов служебного расследования для дачи юридической оценки в правоохранительные органы, укрыла их и результаты служебного расследования", - рассказали в АКС ГКНБ.

На основании собранных Антикоррупционной службой ГКНБ материалов, 3 февраля 2021 года начато досудебное производство по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ст. 320 ч. 4 Уголовного кодекса КР.