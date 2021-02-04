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Рысалиев про ГСБЭП: Только депутат Жумалиев их волнует. Уже тошнит!

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- Бакыт Басарбек
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Финполиция должна бороться с коррупцией, но она не выполняет своей задачи. Результатов нет. Об этом заявил экс-глава МВД и депутат Зарылбек Рысалиев.

По его словам, ГСБЭП не выполняет своих функциональных обязанностей.

- К примеру, с налоговыми нарушениями этот орган должен бороться. Проверять лидеров ОПГ, которые незаконно обогащаются. Это тоже должно быть в введении ГСБЭП. Каждый год бюджет Финполиции растет, количество сотрудников также, а результатов борьбы с коррупцией нет. Они борятся только непонятно с чем. В последнее время только депутат Жумалиев их волнует. Его имя только слышно постоянно, уже тошнит, - сказал нардеп.

Источник: koom.press


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URL: https://www.vb.kg/396953
Теги:
Зарылбек Рысалиев, Сыймык Жапыкеев, Финполиция, ГСБЭП, Кубанычбек Жумалиев
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