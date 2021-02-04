Рысалиев про ГСБЭП: Только депутат Жумалиев их волнует. Уже тошнит!

Финполиция должна бороться с коррупцией, но она не выполняет своей задачи. Результатов нет. Об этом заявил экс-глава МВД и депутат Зарылбек Рысалиев.

По его словам, ГСБЭП не выполняет своих функциональных обязанностей.

- К примеру, с налоговыми нарушениями этот орган должен бороться. Проверять лидеров ОПГ, которые незаконно обогащаются. Это тоже должно быть в введении ГСБЭП. Каждый год бюджет Финполиции растет, количество сотрудников также, а результатов борьбы с коррупцией нет. Они борятся только непонятно с чем. В последнее время только депутат Жумалиев их волнует. Его имя только слышно постоянно, уже тошнит, - сказал нардеп.

Источник: koom.press