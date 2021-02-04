В рейтинге стран с самым дешевым бензином Казахстан стоит выше Кыргызстана

В рейтинге по наименьшей стоимости бензина Казахстан занял 8-е место среди 167 стран-участниц. Стоимость казахстанского бензина составила 170,2 тенге за литр. Открывают рейтинг страны с самым дешевым бензином - Венесуэла, Иран и Ангола. Замыкает рейтинг Сирия, где стоимость бензина в тенговом эквиваленте достигает 1,1 тыс. за литр. Такие данные приводит energyprom.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в декабре 2020 года бензин в Казахстане стоил немногим дороже, чем годом ранее. Так, на 0,8% подорожал бензин АИ-95/АИ-96, до 171,3 тенге за литр; на 1,4% - АИ-98, до 190,2 тенге за литр; на 2,7% - АИ-92, до 150,6 тенге за литр.

За январь–декабрь 2020 года в стране произвели 4,5 млн тонн моторного топлива - почти столько же, сколько в аналогичном периоде годом ранее*.

В разрезе регионов наибольший объем производства традиционно пришелся на Шымкент, где работает ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс": 2 млн тонн бензина - на 2,6% больше, чем годом ранее. Следом идут Павлодарская (1,4 млн тонн, плюс 5,7% за год) и Атырауская (1 млн тонн, минус 15%) области. В этих регионах работают Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.

* Здесь и далее сравниваются оперативные данные за январь–декабрь 2020 и 2019 годов.

Спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) по итогам одиннадцати месяцев 2020 года практически полностью обеспечили отечественные компании. На долю экспорта пришлось 11,7% против 1% годом ранее. Казахстан отправил на внешние рынки уже 476,7 тыс. тонн бензина.

В денежном выражении экспорт составил 161,8 млн долларов - в 7,5 раза больше, чем в 2019 году. На страны СНГ пришлось 39,3% экспорта бензина в натуральном выражении. Основными импортёрами казахстанского бензина стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. На остальные страны мира соответственно пришлось 60,7% экспорта, основные импортеры среди них - Афганистан, Грузия и Нидерланды.