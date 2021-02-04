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Жапаров поручил принять меры для недопущения резких колебаний курса сома

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 февраля, принял председателя Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) Толкунбека Абдыгулова.

Обсуждены предварительные итоги работы НБКР и банковского сектора за 2020 год, а также первоочередные планы на текущий - 2021 год.

Глава государства проинформирован о мерах по поддержке реального сектора экономики, преодолению влияния и последствий пандемии коронавирусной инфекции. Также представлена информация о текущей ситуации на финансовых и валютных рынках страны, мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты.

По данным Толкунбека Абдыгулова, 2020 год, не смотря на все трудности, закончился для отечественной финансовой системы хорошими показателями:

- Национальному банку удалось удержать инфляцию в пределах среднесрочных ориентиров 5-7%;

- сохранились положительные показатели банковского сектора: кредитный портфель увеличился на 11% (составив 162,6 млрд сом), депозиты в банках возросли на 19,9% (составив 180,9 млрд сом);

- уровень долларизации депозитов составил 42,9%, долларизация кредитов составила 32,9%;

- золотовалютные резервы в течении 2020 года выросли на 384 млн долларов США и на конец года составили 2 млрд 808 млн долларов США, что покрывает 6 месяцев будущего импорта;

- прибыль НБКР составила рекордные 8 млрд 484 млн сом.

Толкунбек Абдыгулов также сообщил, что НБКР направил в общей сложности 9,6 млрд сом на поддержку реального сектора экономики. Отмечено, что в 2021 году НБКР планирует продолжать работу по поддержанию стабильности банковской системы, развитию платежной системы и совершенствованию банковского законодательства.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул особую важность мониторинга ситуации на международных финансовых рынках и экономиках стран, являющихся торгово-экономическими партнерами Кыргызстана. В этой связи он отметил необходимость проведения мероприятий по максимальному снижению рисков для национальной экономики от возможных внешних шоков.

Глава государства подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, и необходимости принятия всех необходимых мер для недопущения резких колебаний курса национальной валюты.


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URL: https://www.vb.kg/396956
Теги:
Садыр Жапаров, Толкунбек Абдыгулов, Кыргызстан, Нацбанк
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