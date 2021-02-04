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В ЖК хотят создать комиссию по ситуации на Торткульском водохранилище

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов предложил сформировать депутатскую комиссию для изучения ситуации вокруг Торткульского водохранилища. Об этом он заявил на заседании парламента.

Тазабек Икрамов обеспокоен словами Улукбека Марипова о том, что часть канала, который питает Торткульское водохранилище, был отдан Таджикистану. Такое заявление, отметим, сделал новый премьер-министр накануне, в ходе одобрения его кандидатуры.

"Вчера Улукбек Асамидинович рассказал интересный факт о положении дел вокруг Торткульского водохранилища. Следует отметить, что данный объект имеет стратегическое значение для республики. Если верить словам премьер-министра, то дело может принять очень серьезный оборот и вылиться в скандал", - сказал Икрамов.

Нардеп предложил в закрытом режиме заслушать официальную информацию правительства и в случае необходимости создать депутатскую комиссию.

Для справки: Торткульское водохранилище уникальное сооружение, оно находится в Баткенской области на реке Исфара.


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URL: https://www.vb.kg/396957
Теги:
вода, водоснабжение, правительство, Таджикистан, Тазабек Икрамов, Кыргызстан, политика
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