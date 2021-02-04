В ЖК хотят создать комиссию по ситуации на Торткульском водохранилище

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов предложил сформировать депутатскую комиссию для изучения ситуации вокруг Торткульского водохранилища. Об этом он заявил на заседании парламента.

Тазабек Икрамов обеспокоен словами Улукбека Марипова о том, что часть канала, который питает Торткульское водохранилище, был отдан Таджикистану. Такое заявление, отметим, сделал новый премьер-министр накануне, в ходе одобрения его кандидатуры.

"Вчера Улукбек Асамидинович рассказал интересный факт о положении дел вокруг Торткульского водохранилища. Следует отметить, что данный объект имеет стратегическое значение для республики. Если верить словам премьер-министра, то дело может принять очень серьезный оборот и вылиться в скандал", - сказал Икрамов.

Нардеп предложил в закрытом режиме заслушать официальную информацию правительства и в случае необходимости создать депутатскую комиссию.

Для справки: Торткульское водохранилище уникальное сооружение, оно находится в Баткенской области на реке Исфара.