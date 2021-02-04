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"Убытки бюджета премьер-министр КР должен будет покрыть за свой счет"

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- Бакыт Басарбек
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Ответственность премьер-министра и членов правительства Кыргызстана за проделанную работу должна быть не только на словах. Вполне возможно ее закрепить документально. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, только тогда главы правительств будут давать больше результатов.

- Все вокруг напоминают премьер-министру и членам его кабинета про ответственность. Кто-то воспринимает эти слова всерьез, а для кого-то это может быть пустым звуком. Я предлагаю, чтобы они заключали договора с народом-работодателем, которые подписывали бы собственноручно. И в этих документах прописать ответственность за не сделанную работу. К примеру, глава правительства представляет свою программу и обязуется в ней принести бюджету определенную прибыль. Если в итоге по прошествии времени прибыли нет, а только убытки, то их он должен будет покрыть за свой счет. Вот тогда все министры будут понимать свою ответственность и на их место, думаю, будет меньше стремиться попасть всякого рода популисты, - сказал Усупов.

Напомним, вчера Улукбек Марипов был утвержден на пост премьер-министра. Кроме того, были утверждены состав, структура и программа нового правительства.


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URL: https://www.vb.kg/396960
Теги:
правительство, активисты, Улукбек Марипов, премьер-министр
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