Оппозиция на Украине предоставит аргументы для импичмента Зеленского

У "Оппозиционной платформы – за жизнь" есть все доказательства грубого нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским конституции и законов страны, партия предоставит все аргументы, чтобы инициировать импичмент, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Ранее "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов.

"Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский не достоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата", - сказал Медвведчук в интервью программе "Браты" на канале RT Россия.

Источник: ria.ru