Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 102.90 - 103.40

Оппозиция на Украине предоставит аргументы для импичмента Зеленского

147  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У "Оппозиционной платформы – за жизнь" есть все доказательства грубого нарушения президентом Украины Владимиром Зеленским конституции и законов страны, партия предоставит все аргументы, чтобы инициировать импичмент, заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук.

Ранее "Оппозиционная платформа – за жизнь" в Верховной раде заявила о том, что инициирует процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении нескольких украинских телеканалов.

"Мы сейчас готовим материалы по поводу инициирования импичмента. Мы понимаем, что это сложный процесс. Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский не достоин этой должности и почему процедура импичмента должна быть начата", - сказал Медвведчук в интервью программе "Браты" на канале RT Россия.

Источник: ria.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396962
Теги:
президент, Украина, импичмент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  