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Сайдулла Нышанов ушел из партии "Ата Мекен", но остался во фракции

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов решил покинуть партию "Ата Мекен". Об этом он заявил сегодня, 4 февраля, на заседании парламента.

"Сегодня я выхожу из партии "Ата Мекен". Но я и дальше буду работать депутатом во фракции", - сказал он, не назвав конкретной причины такого решения.

Напомним, Сайдулла Нышанов впервые был избран депутатом (III созыва ЖК КР) в 2005 году. В 2012 году он вновь пришел в парламент в составе партии "Ата Мекен". В VI - нынешний созыв он также попал с "Ата Мекеном".

Нышанов известен своими инициативами. К примеру, он предлагал создать Министерство энергетики, законодательно запретить диалекты, а когда Алмазбек Атамбаев уходил с поста президента, депутат предложил присвоить ему звание героя Кыргызской Республики. По некоторым данным, после задержания Омурбека Текебаева - лидера "Ата Мекена" - Нышанов планировал стать главой фракции.


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URL: https://www.vb.kg/396963
Теги:
Ата Мекен, Омурбек Текебаев, Сайдулла Нышанов, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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