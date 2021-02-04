Погода
$ 84.77 - 84.94
€ 102.90 - 103.40

Улукбек Марипов уволил своего родного брата

140  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр КР Улукбек Марипов подписал решение, согласно которому Марипов Бакытбек Асамидинович освобожден от должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что это одно из первых решений, принятых Улукбеком Мариповым на посту Премьер-министра Кыргызской Республики. Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 89 Конституции Кыргызской Республики в целях исключения конфликта интересов, так как Бакытбек Марипов является родным братом действующего Главы Правительства.

В соответствии с законодательством местные органы власти являются частью исполнительной ветви власти, и напрямую подчинены Премьер-министру.

Отметим, что одним из основных направлений Указа Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О новой государственной кадровой политике" является создание условий для обеспечения равного доступа граждан на государственную и муниципальную службу и снижение рисков коррупционных проявлений в решении кадровых вопросов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/396967
Теги:
аким, Ноокатский район, правительство, Кыргызстан, Улукбек Марипов, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  