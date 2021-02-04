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Кыргызстан продолжит в рамках ОДКБ модернизацию своих вооруженных сил

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- Евгений Денисенко
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Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности в наступившем году усовершенствуют материально-техническое и медицинское обеспечении Войск (Коллективных сил) ОДКБ. Это предусмотрено соответствующим соглашением, недавно одобренным сторонами.

"Мы продолжили работу по совершенствованию всестороннего обеспечения Коллективных сил ОДКБ", - отметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе состоявшегося в Москве брифинга.

Упомянутое соглашение разработано в целях правового регулирования вопросов организации и осуществления такого обеспечения при совместном решении задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Совершенствование материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ отнесено к числу приоритетных направлений деятельности организации. Это подчеркивалось и на проходивших в конце минувшего года в режиме видео-конференции заседаний Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств ОДКБ, Комитета секретарей их советов безопасности, Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) стран ОДКБ, Совета министров обороны ОДКБ, Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и Совета коллективной безопасности, состоявшегося 2 декабря с участием глав государств-партнеров.

В Декларации, принятой по итогам заседания СКБ, в частности, заявлено: "Государства – члены ОДКБ намерены продолжить оснащение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам".

Для выполнения поставленных задач разработан ряд важных документов, в том числе план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год, план работы Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству на 2021 год и другие. В частности, в решениях МКВЭС нашли отражение вопросы организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации продукции военного назначения, осуществления совместных мер в области диверсификации продукции национальных предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, заседания которой проходили и в Бишкеке, была создана в 2005 году – "в целях объединения и координации усилий по дальнейшему углублению и совершенствованию многостороннего сотрудничества, развитию интеграции и более комплексному решению вопросов в военно-экономической и военно-технической сферах в формате ОДКБ".

При этом заявлены "необходимая преемственность и последовательность решения практических задач, связанных с разработкой, производством, поставками, эксплуатацией и утилизацией вооружений и военной техники, развитие межгосударственной и внутригосударственной нормативной базы для этих сфер сотрудничества на единых принципах".


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URL: https://www.vb.kg/396969
Теги:
ОДКБ, Россия, СНГ, Кыргызстан, Вооруженные силы
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