Театр "Республика ШКИД" начал показывать кукольные спектакли

В театре запущена программа обучения актеров-кукольников. В процессе подготовки кукольные постановки для показа по всем детским садам и младшим классам школ Бишкека. Для этого актеры приобрели кукол в специальных магазинах, а также большую часть сшили в пошивочной мастерской НЦДЮ "Сейтек".

- Мы выбрали для себя этот формат и решили поработать с куклами после того, как однажды произошел очень интересный случай. Полтора года назад мы ездили с детской сказкой "Кошки-Мышки" в детское отделение Национального центра онкологии и гематологии. Заметили, что у малышей были старенькие игрушки, а у некоторых их и вовсе не было. Купили целый пакет разных кукол, мишек, машинок, привезли и подарили мальчишкам и девчонкам. А еще поиграли с ними и хоть немного подняли настроение детишкам, - рассказал заместитель директора театра "Республика ШКИД", актер Дмитрий Сушко. - И тут пришла мысль, что мы, таким образом, сможем сделать счастливее многих детей из неблагополучных семей, детских домов и разных учебных учреждений. Полгода изучали разные принципы и приемы работы с куклами и остановились на перчаточных куклах.

Дмитрий говорит, что на первый взгляд, кажется, что управлять куклой очень легко. Но на самом деле здесь работает мелкая моторка рук и пальцы должны быть очень гибкими и подвижными, чего не всегда удается достичь с первых репетиций. Поэтому актеры "Республики ШКИД" учились в онлайн-формате у профессионалов кукольного театра имени Мусы Джангазиева, которые поделились секретами.

В планах у творческого коллектива посетить со спектаклями все детские дома и лечебные учреждения Бишкека и Чуйской области. Уже готовы для показа "Теремок", "Репка", "Заюшкина Избушка", "Колобок" и многие другие.

Кроме того, в ближайших планах у коллектива театра в середине весны провести международный фестиваль в Бишкеке, в котором примут участие подростковые театры из Казахстана и России. Планируется, что фестиваль пройдет в офлайн-формате, но постановки можно будет посмотреть и в Интернете в любом уголке мира.